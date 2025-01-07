شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..إمام عاشور يوزع قميص الاهلي علي الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحة قناة اون تايم سبورتس فيديو للاعب الأهلي إمام عاشور أثناء توزيعه التي التشيرت الأحمر علي الناشئين عقب مباراة سموحة.

وفاز امام عاشور، بجائزة رجل مباراة الأهلي وسموحة، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

قدم إمام عاشور أداءً مميزًا، وبذل مجهودًا كبيرًا، ونجح في تسجيل الهدف الثاني، ليساهم في الفوز الذي حققه الفريق على سموحة ‏بهدفين دون رد.‏

وتصدر الأهلي بطولة الدوري بعد الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل، عن طريق محمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏