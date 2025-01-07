شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يحتفل مع كتاليا بـ "البلونة" والان مع تفاصيل الخبر

احتفل إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلي بالفوز علي سموحة وتصدر بطولة الدوري المصري مع ابنته كتاليا بالبلونة البيضاء التي احتفل بها في الملعب .

وحرص اللاعب علي نشر صورة الاحتفال مع بنته عبر ستوري انستجرام.

وفاز امام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بجائزة رجل مباراة الأهلي وسموحة، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

قدم إمام عاشور أداءً مميزًا، وبذل مجهودًا كبيرًا، ونجح في تسجيل الهدف الثاني، ليساهم في الفوز الذي حققه الفريق على سموحة ‏بهدفين دون رد.‏

وتصدر الأهلي بطولة الدوري بعد الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل، عن طريق محمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏