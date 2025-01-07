شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى : هذا الموسم أسوأ بداية لى مع سموحة ونعانى من أزمة ثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، أن هناك أزمة ثقة تصيب فريقه خلال الفترة الماضية تؤثر علي اللاعبين بشكل واضح في أدائهم خلال المباريات.

ونجح الأهلي في الفوز علي نظيره فريق سموحة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز .

وقال سامي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أبارك للنادي الأهلي على الفوز وكان من المفترض أن نظهر بنفس مستوى الشوط الثاني من بداية اللقاء وهذا الموسم أسوأ بداية لي مع سموحة".

وأضاف مدرب سموحة : "جميع اللاعبين في قمة تركيزهم ولكننا نحتاج إلى تدعيم، والفترة المقبلة سيتحسن الأداء ومستوى الفريق".

ورفع فريق الأهلى رصيده إلى 15 نقطة ويستعيد قمة الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 وسجل 11 هدف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، فيما يملك سموحة 5 نقاط يحتل بهم المركز السابع عشر وقبل الأخير بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل مرتين وخسر في 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 11 .