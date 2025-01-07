شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس مهاجما احتفال إمام عاشور: "الطريقة مرفوضة والتصرف غير مقبول".. صور والان مع تفاصيل الخبر

هاجم أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، احتفال إمام عاشور لاعب الأهلي بهدفه أمام سموحة، قائلًا: "إزاي يفكر كدة ويلعب للسوشيال ميديا ويفكر كدة".

وأضاف أيمن يونس في تصريحات خلال الاستوديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس 1: "النادي الأهلي خارج عن الإطار ده ولازم إمام يراجع نفسه ولجنة المسابقات موجودة".

وتابع: "تصرف إمام عاشور مختلف تمامًا ولازم ميكنش في حاجات خارجة والطريقة مرفوضة والتصرف غير مقبول".

واحتفل إمام عاشور لاعب الأهلي، بمشهد المثير عقب إحرازه هدفًا بمرمى سموحة، بطريقة نفخ "بالونة" لونها بيضاء، ما أثار جدلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي

وفاز الأهلي على نظيره سموحة، بهدفين نظيفين، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري، على استاد القاهرة.



احتفال إمام عاشور



إمام عاشور



بالونة إمام عاشور