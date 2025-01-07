شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل لـ"الكلين شيت" الـ80 مع كولر في 140 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

وصل النادي الأهلي إلى 80 مباراة بشباك نظيفة مع المدرب السويسري مارسيل كولر، طوال 140 مباراة قاد فيها المدرب السويسري المارد الأحمر منذ تعيينه الموسم قبل الماضي.

جاء هذا الرقم بعد فوز الأهلي على سموحة، حيث استعاد الأهلي ذاكرة الانتصارات المحلية بعدما حقق فوزاً هاماً بثنائية نظيفة على سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز .

سجل ثنائية الأهلي، محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثالثة من الوضت بدل الضائع للشوط الأول ، قبل أن يُضيف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 50.

الأهلي كان قد تعادل في الجولة الماضية مع إنبي سلبياً قبل أن يخسر من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، لينجح لاعبو الأهلي في مُصالحة جماهيرهم بالفوز على سموحة خلال لقاء اليوم.

بهذه النتيجة، رفع فريق الأهلى رصيده إلى 15 نقطة ويستعيد قمة الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 وسجل 11 هدف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، فيما يملك سموحة 5 نقاط يحتل بهم المركز السابع عشر وقبل الأخير بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل مرتين وخسر في 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 11 .