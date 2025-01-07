اخبار الرياضه

أبو على وأمام عاشور يهدون قميص الأهلى لمؤمن زكريا.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أبو على وأمام عاشور يهدون قميص الأهلى لمؤمن زكريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي ـ لبنى عبد الله

الثلاثاء، 07 يناير 2025 07:12 م

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك جانب من إهداء نجما الفريق وسام أبوعلي وأمام عاشور قميصهم لمؤمن زكريا نجم المارد الأحمر .


وفاز امام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  بجائزة رجل مباراة الأهلي وسموحة، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

قدم إمام عاشور أداءً مميزًا، وبذل مجهودًا كبيرًا، ونجح في تسجيل الهدف الثاني، ليساهم في الفوز الذي حققه الفريق على سموحة ‏بهدفين دون رد.‏

وتصدر الأهلي بطولة الدوري بعد الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل، عن طريق محمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements