شكرا لقرائتكم خبر عن أبو على وأمام عاشور يهدون قميص الأهلى لمؤمن زكريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك جانب من إهداء نجما الفريق وسام أبوعلي وأمام عاشور قميصهم لمؤمن زكريا نجم المارد الأحمر .



وفاز امام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجائزة رجل مباراة الأهلي وسموحة، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

قدم إمام عاشور أداءً مميزًا، وبذل مجهودًا كبيرًا، ونجح في تسجيل الهدف الثاني، ليساهم في الفوز الذي حققه الفريق على سموحة ‏بهدفين دون رد.‏

وتصدر الأهلي بطولة الدوري بعد الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل، عن طريق محمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏