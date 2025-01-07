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الأهلى يحتفل بصدارة الدورى: وحيدا بلا خسارة

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى ـ لبنى عبد الله

الثلاثاء، 07 يناير 2025 07:08 م

احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر فيس بوك بتصدر فريقها لجدول بطولة عقب الفوز علي سموحة ،وكتبت الصفحة :" وحيدا في الصدارة ..وحيدا بلا خسارة".

وتصدر الأهلي بطولة دوري نايل بعد الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل، عن طريق محمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏

وفاز إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  بجائزة رجل مباراة الأهلي وسموحة، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

قدم إمام عاشور أداءً مميزًا، وبذل مجهودًا كبيرًا، ونجح في تسجيل الهدف الثاني، ليساهم في الفوز الذي حققه الفريق على سموحة ‏بهدفين دون رد.‏


الاهلى

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