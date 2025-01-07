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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بصدارة الدورى: وحيدا بلا خسارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى ـ لبنى عبد اللهالثلاثاء، 07 يناير 2025 07:08 م
احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر فيس بوك بتصدر فريقها لجدول بطولة الدوري المصري عقب الفوز علي سموحة ،وكتبت الصفحة :" وحيدا في الصدارة ..وحيدا بلا خسارة".
وتصدر الأهلي بطولة دوري نايل بعد الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل، عن طريق محمد مجدي أفشة وإمام عاشور.
وفاز إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجائزة رجل مباراة الأهلي وسموحة، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
قدم إمام عاشور أداءً مميزًا، وبذل مجهودًا كبيرًا، ونجح في تسجيل الهدف الثاني، ليساهم في الفوز الذي حققه الفريق على سموحة بهدفين دون رد.
الاهلى
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