شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بصدارة الدورى: وحيدا بلا خسارة والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر فيس بوك بتصدر فريقها لجدول بطولة الدوري المصري عقب الفوز علي سموحة ،وكتبت الصفحة :" وحيدا في الصدارة ..وحيدا بلا خسارة".

وتصدر الأهلي بطولة دوري نايل بعد الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل، عن طريق محمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏

وفاز إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجائزة رجل مباراة الأهلي وسموحة، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

قدم إمام عاشور أداءً مميزًا، وبذل مجهودًا كبيرًا، ونجح في تسجيل الهدف الثاني، ليساهم في الفوز الذي حققه الفريق على سموحة ‏بهدفين دون رد.‏