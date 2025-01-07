شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلي وسموحة اليوم في دوري nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الأهلي في الفوز علي نظيره فريق سموحة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز .

مباراه الاهلي وسموحه

سجل ثنائية الأهلي، محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثالثة من الوضت بدل الضائع للشوط الأول ، قبل أن يُضيف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 50.

بهذه النتيجة، رفع فريق الأهلى رصيده إلى 15 نقطة ويستعيد قمة الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 وسجل 11 هدف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، فيما يملك سموحة 5 نقاط يحتل بهم المركز السابع عشر وقبل الأخير بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل مرتين وخسر في 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 11 .

الأهلي كان قد تعادل في الجولة الماضية مع إنبي سلبياً قبل أن يخسر من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، لينجح لاعبو الأهلي في مُصالحة جماهيرهم بالفوز على سموحة خلال لقاء اليوم.