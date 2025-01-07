شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يوضح إصابة يحيى عطية الله والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن يحيى عطية الله لاعب الفريق، تعرض لقطع في الحاجب وكدمة في الوجه وتوجه إلى أحد المستشفيات، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحديد إصابته بشكل دقيق.

وتعرض يحيى عطية الله للإصابة خلال مشاركته مع الفريق في مباراة سموحة المقامة على استاد القاهرة في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز، وتم استبداله باللاعب كريم الدبيس.

استعاد الأهلي ذاكرة الانتصارات المحلية بعدما حقق فوزاً هاماً بثنائية نظيفة على سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز .

سجل ثنائية الأهلي، محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثالثة من الوضت بدل الضائع للشوط الأول ، قبل أن يُضيف ‘مام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 50.