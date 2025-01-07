شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الأهلي سيفقد لاعبين لمدة طويلة.. ولا توجد صفقات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي أن فريقه سيفقد جهود لاعبين لفترة طويلة .

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب مباراة سموحة :"تعرض أكثر من لاعب للإصابة في مباراة سموحة اليوم ومعلومتنا تؤكد أننا سوف نخسر لاعبين منهم لفترة طويلة ".

ويضيف كولر :" أجرينا عدة تغييرات علي تشكيل الأهلي بسبب الإصابات والغيابات في صفوف الفريق ولكننا سعداء بتحقيق الفوز علي سموحة وتصدر بطولة الدوري".

وتابع كولر:"حتي الأن لم نعقد صفقات جديدة ولم يخبرني أحد من النادي الأهلي بتوصلنا لاتفاق مع أي لاعب خلال الميركاتو الحالي، ومش متوقع تدعيمات تأتي لتلعب غدا".

وتعرض المغربيان يحيي عطية الله وأشرف داري وكذلك ياسر إبراهيم للإصابة.