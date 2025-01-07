شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من نادي الزمالك بشأن استخدام العلامات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانا رسميا، للتأكيد علي أن النادي الأبيض هو صاحب الحق الحصري والوحيد في استخدام اسم وشعار النادي وكافة العلامات التجارية الخاصة به، كما تضمن البيان التأكيد على سماح نادي الزمالك لاحدي شركات الملابس الرياضية باستخدام اسم وشعار النادي لأغراض تصنيع وبيع الملابس الرياضية وفقاً للتعاقد المبرم معها.

وحذر نادي الزمالك في بيانه كل من يقوم باستعمال اسم أو شعار النادي أو أيا من علاماته التجارية بدون وجه حق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية حفاظاً على حقوق النادي.

وقد أكد النادي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك.