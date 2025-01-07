شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يضيف الهدف الثانى للأهلى أمام سموحة بالدقيقة 49 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز إمام عاشور لاعب فريق الأهلى الهدف الثانى لفريقه فى مرمى سموحة بالدقيقة 49 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على إستاد القاهرة ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي الذي أعلنه السويسري مارسيل كولر المدير الفني، كلاً من : محمد الشناوي ، أشرف داري ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ،أكرم توفيق، ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور ووسام أبوعلي.‏

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالى :

حراسة المرمى: محمد أشرف.

خط الدفاع: أبو بكر ليداي، بركات حجاج، محمد ربيعة، إسلام جابر

الوسط: محمد كناريا، محمود صابر، محمد مكرونة، دوكو دودو، عبدالكبير الوادي

الهجوم: حسام حسن

ويُدير المباراة ، حكم ساحة: نادر قمر الدولة ومعه حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال وحكم مساعد ثاني: محمد محمود لطفي وحكم رابع: مبروك نبيل وحكم فيديو: محمد الصباحي ومعه شريف عبد الله.

ويمتلك فريق الأهلى 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل تسعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، فيما يملك سموحة 5 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل مرتين وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 .