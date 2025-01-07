شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري يشكو من الإصابة فى العضلة الخلفية وكوكا بديلا له أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشتكى المغربى أشرف دارى مدافع فريق الأهلى من بعض الآلام من العضلة الخلفية عقب انتهاء الشوط الأول من مباراة فريقه أمام سموحة في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على إستاد القاهرة ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ولم يتمكن أشرف داري من استكمال مباراة الأهلي وسموحة بسبب الإصابة ليقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق إشراك أحمد نبيل كوكا بديلا له مع بداية الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسموحة المُقامة حالياً بإستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف، أحرزه أفشه فى الدقيقة الأخيرة من الشوط برأسية متقنة.

بدأ الأهلي المباراة بنشاط ملحوظ ، وكاد الأهلي يسجل هدف مُبكر في تالدقيقة السابعة بعدما قطع يحيى عطية الله ظهير الأهلي الكرة من من ليادي لاعب سموحة وسدد اللاعب المغربي كرة من يسار منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

بعد هذه الفرصة تواصل الأداء الهجومي من جانب الأهلي مع هجمات مرتدة من جانب سموحة الذي ضغط عن طريق حسام حسن وعبد الكبيرالوادي .

تواصل الهجوم الأهلاوي وأحرز وسام أبو علي هدفاً في الدقيقة 27 من عرضية يحيى عطية الله، ولجأ حكم المباراة نادر قمر الدولة إلى تقنية الفيديو لمُراجعة الهدف وتم إلغاؤه بسبب خشونة وسام أبو علي مع مدافع سموحة.

وأجرى الأهلي تغيير إضطراري بنزول كريم الدبيس في الدقيقة 34 بدلاً من يحيى عطية الله لإصابة الأخير نتيجة صدام مع أحد لاعبي سموحة ، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول هجوم متواصل من الأهلي مع هجمات مُتباعدة من جانب سموحة واسفر الهجوم الأحمر عن تسجيل هدف أهلاوي طريق أفشة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عرضية كريم الدبيس بعدها ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الأهلي الذي أعلنه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، كلاً من : محمد الشناوي ، أشرف داري ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ،أكرم توفيق، ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور ووسام أبوعلي.‏

بينما جاء تشكيل فريق سموحة كالتالى ، محمد أشرف ، أبو بكر ليداي، بركات حجاج، محمد ربيعة، إسلام جابر، محمد كناريا، محمود صابر، محمد مكرونة، دوكو دودو، عبدالكبير الوادي و حسام حسنويُدير المباراة ، حكم ساحة: نادر قمر الدولة ومعه حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال وحكم مساعد ثاني: محمد محمود لطفي وحكم رابع: مبروك نبيل وحكم فيديو: محمد الصباحي ومعه شريف عبد الله.

ويمتلك فريق الأهلى 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل تسعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، فيما يملك سموحة 5 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل مرتين وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 .

تعادل فريق الأهلى سلبياً مع انبى في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري، فيما خسر سموحة من فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.