شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. تقنية الفار تلغى هدف للأهلي فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وسموحة المُقامة حالياً بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز والنتيجة مازالت تشير إلى التعادل سلبي.

بدأ الأهلي المباراة بنشاط ملحوظ ، وكاد الأهلي يسجل هدف مُبكر في تالدقيقة السابعة بعدما قطع يحيى عطية الله ظهير الأهلي الكرة من من ليادي لاعب سموحة وسدد اللاعب المغربي كرة من يسار منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

بعد هذه الفرصة تواصل الأداء الهجومي من جانب الأهلي مع هجمات مرتدة من جانب سموحة الذي ضغط عن طريق حسام حسن وعبد الكبيرالوادي ،.

تواصل الهجوم الأهلاوي وأحرز وسام ابو علي هدفاً في الدقيقة 27 من عرضية يحيى عطية الله، ولجأ حكم المباراة نادر قمر الدولة إلى تقنية الفيديو لمُراجعة الهدف وتم إلغاؤه بسبب خشونة وسام أبو علي مع مدافع سموحة.

ويضم تشكيل الأهلي الذي أعلنه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، كلاً من : محمد الشناوي ، أشرف داري ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ،أكرم توفيق، ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور ووسام أبوعلي.‏

ويجلس على "دكة" الأهلي في المباراة، كلاً من : يوسف أيمن ومحمود كهربا وعمرو السولية كريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير وسمير محمد وكريم الدبيس ‏وأحمد نبيل كوكا.‏

ويُدير المباراة ، حكم ساحة: نادر قمر الدولة ومعه حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال وحكم مساعد ثاني: محمد محمود لطفي وحكم رابع: مبروك نبيل وحكم فيديو: محمد الصباحي ومعه شريف عبد الله.

ويمتلك فريق الأهلى 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل تسعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، فيما يملك سموحة 5 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل مرتين وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 .

تعادل فريق الأهلى سلبياً مع انبى في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري، فيما خسر سموحة من فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.