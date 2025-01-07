منع غوانغجو بطل آسيا مرتين من المشاركة في الدوري الصيني

الرياص - اسماء السيد - بكين : أعلن نادي غوانغجو، أكثر أندية كرة القدم الصينية تتويجا وبطل دوري أبطال آسيا مرتين لكنه يلعب في دوري الدرجة الثانية، أنه تم منعه من المشاركة في دوري المحترفين في عام 2025 بسبب "ديون تاريخية ثقيلة".

وأوضح بطل الدوري الصيني ثماني مرات في بيان: "حاول النادي عبر وسائل مختلفة الوصول إلى دوري المحترفين، لكن بسبب عبء الديون التاريخي الثقيل، لم تكن الأموال التي جمعناها كافية لمحوه".

واستبعد الاتحاد الصيني للعبة فريق غوانغجو من القائمة التي تضم 49 فريقًا مدرجة في الدوريات الاحترافية الصينية لعام 2025.

وفاز غوانغجو، المعروف سابقًا باسم غوانغجو إيفرغراند، بسبعة ألقاب متتالية في الدوري من عام 2011 إلى عام 2017 وبلقبين في دوري أبطال آسيا في عامي 2013 و2015، لكنه هبط إلى الدرجة الثانية في عام 2022، بعد أن واجه مالك الأغلبية، شركة التطوير العقاري إيفرغراند ريال إستايت، صعوبات مالية بسبب انهيار سوق العقارات في البلاد.

ويعود آخر لقب للنادي إلى عام 2019.

بعد شراء النادي في عام 2010، ضخت شركة إيفرغراند ملايين الدولارات لشراء اللاعبين (46 مليون دولار، وهو رقم قياسي لفريق آسيوي، للمهاجم الكولومبي جاكسون مارتينيس من أتلتيكو مدريد الإسباني في عام 2016) والمدربين (الإيطاليان مارسيلو ليبي وفابيو كانافارو والبرازيلي لويز فيليبي سكولاري).

في عام 2020، بدأ النادي في بناء ملعب جديد بقيمة 1.86 مليار دولار والذي وفقًا لمجموعة إيفرغراند، من المفترض أن يستوعب ما لا يقل عن 80 ألف متفرج. لكن تم إلغاء هذا المشروع في عام 2022، بعد أن تراكمت على المجموعة ديون بقيمة 300 مليار دولار.