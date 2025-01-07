7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 7-1-2025، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، القندوسى خارج حسابات الزمالك فى الشتاء، والاتحاد السكندري يعين طلعت يوسف مديراً فنياً للفريق خلفاً لبابا فاسيليو.

القندوسى خارج حسابات الزمالك فى الشتاء

خرج أحمد القندوسى لاعب الأهلى المعار إلى سيراميكا من حسابات مسئولو الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الجارية، حيث تنتهى إعارته مع سيراميكا.

الاتحاد السكندري يعين طلعت يوسف مديراً فنياً للفريق خلفاً لبابا فاسيليو

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحی تكليف طلعت يوسف بمهام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

اتحاد الكرة يترقب موقف حسام حسن من إقامة ودية منتخب مصر وكوريا الجنوبية

يترقب مجلس إدارة اتحاد الكرة موقف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول من مواجهة كوريا الجنوبية وديا أواخر العام الحالي، وفقا لمواعيد الأجندة الدولية للمنتخب وارتباطاته الفترة المقبلة.

أحمد ياسر ريان يبدأ بتدريبات الجرى حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلى

بدأ أحمد ياسر ريان، مهاجم فريق البنك الأهلي، مرحلة التأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في الدوري أمام الأهلي، حيث تعرض للكسر في الترقوة وخضع على أثرها لعملية جراحية.

جروس يطالب لاعبى الزمالك بالأهداف المبكرة أمام أبو قير فى كأس مصر

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة أبوقير للأسمدة المقبلة في كأس مصر.

المصرى يصطحب "شيف خاص" مع بعثة النادى إلى نيجيريا

قرر مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على سفر أحد الطهاة "شيف خاص"، مع بعثة النادى لنيجيريا استعدادًا لمباراة إنيمبا بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها فى السادسة مساء الأحد المقبل على استاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

الزمالك للاعبين: صرف المستحقات الأسبوع المقبل

أخطر مسئولو نادى الزمالك، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى أن المستحقات المتأخرة للاعبين سيتم صرفها بداية الأسبوع المقبل خاصة وأن الأولوية لصرف المستحقات.