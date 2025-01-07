شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وسموحة في الدوري بإستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ لبنى عبد اللهالثلاثاء، 07 يناير 2025 03:59 م
انطلقت مباراة الأهلي وسموحة بإستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.
ويضم تشكيل الأهلي الذي أعلنه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، كلاً من : محمد الشناوي ، أشرف داري ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ،أكرم توفيق، ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور ووسام أبوعلي.
ويجلس على "دكة" الأهلي في المباراة، كلاً من : يوسف أيمن ومحمود كهربا وعمرو السولية كريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.
ويُدير المباراة ، حكم ساحة: نادر قمر الدولة ومعه حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال وحكم مساعد ثاني: محمد محمود لطفي وحكم رابع: مبروك نبيل وحكم فيديو: محمد الصباحي ومعه شريف عبد الله.
ويمتلك فريق الأهلى 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل تسعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، فيما يملك سموحة 5 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل مرتين وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 .
تعادل فريق الأهلى سلبياً مع انبى في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري، فيما خسر سموحة من فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز