شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وسموحة في الدوري بإستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت مباراة الأهلي وسموحة بإستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي الذي أعلنه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، كلاً من : محمد الشناوي ، أشرف داري ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ،أكرم توفيق، ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور ووسام أبوعلي.‏

ويجلس على "دكة" الأهلي في المباراة، كلاً من : يوسف أيمن ومحمود كهربا وعمرو السولية كريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير وسمير محمد وكريم الدبيس ‏وأحمد نبيل كوكا.‏

ويُدير المباراة ، حكم ساحة: نادر قمر الدولة ومعه حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال وحكم مساعد ثاني: محمد محمود لطفي وحكم رابع: مبروك نبيل وحكم فيديو: محمد الصباحي ومعه شريف عبد الله.

ويمتلك فريق الأهلى 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل تسعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، فيما يملك سموحة 5 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل مرتين وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 .

تعادل فريق الأهلى سلبياً مع انبى في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري، فيما خسر سموحة من فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.