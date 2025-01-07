شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستعيد خدمات ثنائى الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

استعاد فريق البنك الأهلي خدمات الثنائي، أحمد ربيع ومحمد بسيونى، بعد مشاركتهما فى التدريبات الجماعية للفريق لأول مرة بعد تماثلهم للشفاء من الإصابة التى لحقت بهم خلال الفترة الماضية.

وإستأنف فريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى تدريباته الجماعية لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الحادى عشر من شهر يناير الجارى ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى فى تمام الرابعة عصرا.

وكان فريق البنك الأهلى قد حقق الفوز على غزل المحلة خارج الديار فى الجولة الماضية بهدف أحرزه التوجولى ياو أنور.

وأغلق الجهاز الفني للبنك الأهلي ، بقيادة طارق مصطفى، صفحة كأس مصر بعد الفوز على بترول أسيوط في دور الـ 32 بهدف نظيف، والتأهل لدور الـ16، وذلك للتركيز على مباراة الفريق القادمة أمام الإسماعيلي.

وحصد البنك الأهلي 8 نقاط خلال مشواره بمسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز أبناء طارق مصطفى في مباراتين وتعادلوا في مثلهما وخسر البنك الأهلي 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك 6 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.