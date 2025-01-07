شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة تحسم مصير سيف الجزيرى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب الدولي التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من تحديد مصيره مع القلعة البيضاء، سواء بالبقاء أو فسخ تعاقده بعدما تقدم بانذار للإدارة بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

سيف الدين الجزيرى قدم انذار لنادى الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية سواء عن الموسم الجارى أو الجزء المتبقي من الموسم الماضى، ومن المقرر أن تنتهى مهلة الإنذار يوم 9 يناير الجاري، ليبصح أمام اللاعب 48 ساعة فقط يحدد خلالهم مصيره مع الزمالك.

ولم يقم مجلس إدارة نادى الزمالك بتحديد جلسة للتفاوض مع سيف الجزيرى حول مستحقاته المتأخرة، بجانب رغبة اللاعب فى تفعيل العقد الجديد الذى تم توقيعه لمدة موسمين، وفى حالة عدم الوصول لحل مع اللاعب بعد انتهاء مهلة الإنذار "15 يومًا" سيكون من حقه فسخ تعاقده مع الزمالك والمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بخلاف قيمة عقده الجديد "موسمين".

وكان مصدر كشف لليوم السابع، أن مطالب سيف الجزيرى عبارة عن راتب 3 أشهر "منذ انطلاق الموسم الجديد"، بالإضافة إلى قيمة المستحقات القدمية التى تبلغ 550 ألف دولار، وحصل منها اللاعب على دفعة واحدة فقط مقابل التنازل عن الإنذار الأول، وبعدها لم يحصل على باقى المستحقات من حينها.

وتابع المصدر تصريحاته أنه بعد انقضاء مهلة الـ 15 يومًا ولم يقُم مجلس الزمالك بسداد مستحقات اللاعب سيكون من حقه فسخ التعاقد، مع المطالبة بقيمة مستحقاته المالية المتأخرة، وقيمة عقده الجديد مع النادى لمدة "موسمين" ينتهى بنهاية موسم 2027، حيث أوضح أنه بمجرد إرسال النادى ميل رسمى للاعب موقع من رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب، يصبح من حق اللاعب المطالبة بقيمته.