شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الزمالك والمصري للتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريقا، الزمالك والمصري، لخوض منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث كل منهما عن تأشيرة التأهل إلى الدور ربع النهائي بالبطولة القارية.

س: ما هو ترتيب مجموعة الزمالك والمصري؟ ج:يتصدر نادي الزمالك المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد 8 نقاط، ويليه النادي المصري في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط، وأخيراً أنيمبا النيجيري برصيد 4 نقاط أيضاً. س: ما هي مواعيد آخر مباراتين للزمالك؟ ج:يلتقي نادي الزمالك يوم الأحد المقبل مع بلاك بولز الموزمبيقي بالقاهرة في الجولة الخامسة، ثم يواجه أنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة بالقاهرة أيضاً. س: ما هي مواعيد آخر مباراتين للمصري؟ ج:يلتقي النادي المصري مع أنيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة بنيجيريا، ثم يعود إلى القاهرة لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري. س: ما هي فرص تأهل الزمالك ؟ ج:ضمن فريق الزمالك تأهله بنسبة كبيرة بين جميع الفرق، بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط وبات الأبيض بحاجة إلى نقطتين فقط للتأهل بشكل رسمى، ومن المقرر أن يخوض الزمالك آخر مواجهتين على أرضه بالقاهرة، أمام بلاك بولز ثم إنيمبا النيجرى. س: ما هي فرص تأهل المصري؟ ج:يحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك، ويليه كل من بلاك بولز وإنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية، ويحتاج المصرى إلى الفوز فى آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصرى لمواجهة إنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة.