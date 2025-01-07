شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعلن عدم مد فترة قيد يناير والان مع تفاصيل الخبر

أعلن إتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر عدم مد فترة القيد الشتوية للموسم 2024- 2025 المقرر إنتهاؤها غدا الأربعاء و التى بدأت يوم 1 يناير الجارى .

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية مؤخرا ،بضرورة الالتزام بكافة ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين ويشمل (باطنة-قلب-كشف صدر-رسم قلب-قياس ضغط-صورة دم-كوليسترول-سكر-تقييم القدرة التنفسية-موجات صوتية على القلب.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، فى اجتماع المجلس الماضى، تجديد الثقة فى حسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد خلال المرحلة المقبلة، كما قرر مجلس الطائرة اختيار ياسر قمر رئيس الاتحاد متحدثاً رسمياً باسم مجلس الإدارة فى كل ما يخص الاتحاد، بينما تم تشكيل لجنة إدارة التسويق والبث التليفزيونى بعضوية كل من، خالد أبو زينة ومنى عبد الكريم ومرفت حسنى ومحمد فرج ومحمود رءوف وحسن عابد.