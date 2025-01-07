شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة كولر واقترابه من قيادة الأهلى فى مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

حصل السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى، على أكثر من "حقنة" مُسكنة للآلام خلال الساعات الماضية من أجل التعافى من الأزمة الصحية التى تعرض لها مؤخراً بسبب إصابته بنزلة معوية حادة شعر على إثرها بـ"مغص شديد وإسهال" على مدار اليومين الماضيين.

ولم يتمكن مارسيل كولر من قيادة مران الأهلى أمس الاثنين، بسبب النزلة المعوية، قبل أن يحصل على أكثر من حقنة وبعض المسكات، الأمر الذى ساهم فى تحسّن حالته الصحية صباح اليوم بشكل ملحوظ.

واقترب مارسيل كولر من قيادة الأهلى فى مباراة سموحة المقرر لها الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز.

ورغم تحسّن حالة كولر واقترابه من قيادة الأهلي في مباراة سموحة إلا أن المدرب السويسري قد يعتذر عن قيادة المباراة وترك المهمة للمدرب العام للفريق سامي قمصان حال تجدد الأزمة الصحية، وهو ما سيتضح قبل المبارة بوقت قليل.

ويمتلك فريق الأهلى 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وسجل تسعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يمتلك سموحة 5 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل مرتين وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9.