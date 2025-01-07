شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة سموحة اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة عصر اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع سموحة باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدورى المصرى.

ومن جانبه طالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط على صعيد بطولة الدورى ضمن حملة الدفاع عن لقب الدورى المصرى، الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالى.

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 139 مباراة، فاز فى 97 لقاءً وتعادل فى 27 مباراة، وتلقى 15 هزيمة، وسجل لاعبوه 258 هدفا وتلقت شباكهم 84، وخرج بشباك نظيفة فى 79 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2)



ارقام كولر مع الأهلي

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ مرة.

وحظى كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التى تربطه بهم وكذلك إدارة النادى، خاصة مع الألقاب التى حققها، لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى ليستمر حتى نهاية موسم 2026.

وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلى 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع المارد الأحمر.

ولم يحقق كولر أى بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية فى تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا.