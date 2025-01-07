شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستقر على مقر إقامته بمدينة أويو النيجيرية استعدادًا لـ إنيمبا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقر محمود جابر المدير الإدارى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى على اختيار أحد فنادق مدينة أويو النيجيرية كمقر لإقامة الفريق الأول استعداداً لمباراته أمام مضيفه فريق إنيمبا، والمقرر إقامتها فى السادسة مساء الأحد المقبل الموافق الثانى عشر من يناير الجارى على استاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثانية والعشرين.

جدير بالذكر أن بعثة المصري ستغادر القاهرة في الساعة التاسعة وعشر دقائق صباح بعد غد الخميس، لتصل إلى العاصمة النيجيرية أبوجا في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت أبوجا - الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، قبل أن تستقل رحلة طيران داخلي تستغرق نحو 80 دقيقة إلى مدينة أويو والتي ستستضيف المباراة.



جانب من مقر اقامة بعثة المصري



صالة تدريب المصري في نيجيريا



فندق اقامة بعثة المصري



مقر اقامة المصري



مقر اقامة بعثة المصري في نيجيريا

ويعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري لاستئناف تدريباته عصر اليوم الثلاثاء، داخل معسكر الفريق بالكلية الحربية فى القاهرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق، للاعبين لمدة 24 ساعة، عقب التعادل سلبياً مع الزمالك في الجولة الرابعة بالكونفدرالية.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق إنيمبا النيجيري، والمقرر إقامتها على استاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء الأحد المقبل الموافق الثاني عشر من يناير الجاري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الصومال حكم الساحة عمر عبد القادر أرتان، ومعه مساعد الحكم الأول سليمان بشير، ومساعد الحكم الثاني علي محمود محمد، فيما يقوم أحمد حسن حسين بمهام الحكم الرابع.

كما سيقوم الغاني بروسبير هاريسون أدو بمهام مراقب المباراة ، ويتولى الأثيوبي جيزاتي أليميو مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى أمادو نجويما من غينيا الاستوائية بينما تتولى ليديا ياكو دونكور مهام المنسق الأمني للمباراة ، فيما يتولى النيجيري اديمولا اولاجايري مهام المنسق الإعلامي للمباراة.

وتعادل المصري مع الزمالك في الجولة الرابعة بالكونفدرالية، سلبياً بدون أهداف، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في مجموعته خلف الزمالك المتصدر بثلاث نقاط.