شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة نادر قمر الدولة قبل مواجهة سموحة بالدورى اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة عصر اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم، الذى يجمع الأهلى مع سموحة باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدورى المصرى.

ويدير المباراة نادر قمر الدولة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفى، ومبروك نبيل حكما رابعا، ومحمد الصباحى حكما للفيديو، ويعاونه شريف عبد الله.

وأدار نادر قمر الدولة مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم، وكانت لبتروجت ضد طلائع الجيش، وانتهت بفوز الفريق البترولي بهدف.

وإجمالا أدار نادر قمر الدولة خمس مباريات للأهلى قبل لقاء اليوم حقق المارد الأحمر الفوز فى 4 مباريات وانتهت واحدة بالتعادل.

وكانت آخر مباراة أدارها نادر قمر الدولة للأهلى أمام فاركو في 28 يونيو 2024 وحقق المارد الأحمر فوزا بهدفين مقابل هدف وقتها.

ومن جانبه طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط على صعيد بطولة الدوري ضمن حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري، الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

في المقابل يتطلع أحمد سامى المدير الفني لسموحة لتحقيق نتيجة إيجايبة من أنياب حامل اللقب الأهلى الليلة للتخلص من مراكز القاع في جدول المسابقة، ويتسلح الفريق السكندري بنجومه المتميزين أمثال الهانى سليمان ومحمود صابر وعبد الكبير الوادى وحسام حسن.