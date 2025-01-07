شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 6 أيام من انطلاق الميركاتو الشتوى.. 3 صفقات فى الجونة والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

دخل موسم الانتقالات الشتوية الجارى يومه السابع، وسط الإعلان عن 3 صفقات رسمية حتى الآن، وهى انتقال مروان محسن لاعب مودرن سبورت السابق إلى فريق الجونة، فى صفقة انتقال حر، وذلك بعد فسخ مروان محسن لتعاقده بالتراضى مع ناديه السابق.

أنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات التعاقد مع يوسف أسامة نبيه لاعب نادى بيراميدز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

كما أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع اللاعب المميز شكرى نجيب لاعب نادى فاركو السابق بعقد لمدة موسمين ونصف.

وفتح مجلس إدارة اتحاد الكرة باب القيد الشتوى أمام الأندية للموسم الحالى 2024 - 2025 بداية من 1 يناير 2025 الجارى حتى 8 فبراير 2025.

وتعتبر فترة القيد الشتوى الجارية هى فترة الانتقالات الثانية للموسم الحالى، حيث أصبحت هناك فرصة أمام الأندية لتسجيل لاعبين جدد وفقاً لاحتياجاتهم فى الموسم.

أبرز بنود لائحة القيد الحالية..

- فتح باب القيد في سوق الانتقالات الشتوية لجميع الأقسام بدءا من 1 يناير 2025 حتى 8 فبراير 2025.

- يُسمح بقيد 30 لاعبا للفريق الأول بالإضافة لـ 5 لاعبين مواليد 2003.

- لا يجوز للنادى إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

- لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادى أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادى.

- لا يجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.

- يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب فى فرق الدورى الممتاز.

- لا يسمح بمشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب فى المباراة الواحدة بالدورى الممتاز.

- لا يحتسب اللاعب الفلسطينى ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

- يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب فى المراحل السنية.

- لا يجوز إشراك غير مصرى فى مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.