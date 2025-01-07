شكرا لقرائتكم خبر عن سيف جعفر يطلب حسم مصيره فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

طلب سيف جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من الجهاز الفنى حسم مصيره مع الفريق سواء بالاستمرار أو عدمه خاصة مع انطلاق القيد الشتوى.

ويرغب جعفر فى تحديد مصيره، خاصة أنه لا يشارك مع الفريق منذ فترة طويلة قبل رحيل جوميز عن تدريب الفريق وبعد تولى جروس.

ويريد اللاعب معرفة ما سيفعله سواء بالبحث عن عرض والانتقال إلى فريق آخر حال عدم رغبة جروس فى استمراره، أو البقاء مع الأبيض حال التمسك بوجوده فى صفوف الفريق.

عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، وأخطرهم خلالها برغبته فى التعاقد مع 2 لاعبين أجانب مهاجم وجناح، وحال رحيل التونسى حمزة المثلوثى يتم التعاقد مع لاعب أجنبى بديل، بالإضافة إلى ديفندر وجناح مصرى.

كريستيان جروس أبلغ إدارة الزمالك بإمكانية الاستغناء عن سيف جعفر ومهاب ياسر وسيف الدين الجزيرى وعمر فرج وكونراد ميشالاك، وقامت إدارة القلعة البيضاء باتخاذ بعض الإجراءات لتنفيذ طلبات المدرب، حيث تمت مخاطبة رئيس نادى أحد السعودي لقطع إعارة ميشالاك، مع البحث عن طريقة للاستغناء عن عمر فرج، خاصة أن اللاعب لم يتقاض راتبه منذ انضمامه فى بداية الموسم.