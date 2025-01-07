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شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلى وسموحة فى الدورى قبل لقاء اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالثلاثاء، 07 يناير 2025 11:19 ص
يستعد فريق كرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة سموحة، اليوم الثلاثاء، فى اللقاء المؤجل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى المصرى، وهى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لاستعادة الانتصارات من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة من سوء النتائج وآخرها الهزيمة من سباب بلوزداد الجزائرى، وكذلك استعادة صدارة الدورى، حيث يتواجد فى المركز الثالث برصيد 12 نقطة خلف الزمالك وبيراميدز المتصدرين برصيد 14 نقطة.
ويملك فريق الأهلى 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل تسعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يملك سموحة 5 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل مرتين، وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.
وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.
ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.
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