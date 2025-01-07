شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلى وسموحة فى الدورى قبل لقاء اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق كرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة سموحة، اليوم الثلاثاء، فى اللقاء المؤجل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى المصرى، وهى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لاستعادة الانتصارات من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة من سوء النتائج وآخرها الهزيمة من سباب بلوزداد الجزائرى، وكذلك استعادة صدارة الدورى، حيث يتواجد فى المركز الثالث برصيد 12 نقطة خلف الزمالك وبيراميدز المتصدرين برصيد 14 نقطة.

ويملك فريق الأهلى 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل تسعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يملك سموحة 5 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل مرتين، وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.