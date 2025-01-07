شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يصطحب "شيف خاص" مع بعثة النادى إلى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على سفر أحد الطهاة "شيف خاص"، مع بعثة النادى لنيجيريا استعدادًا لمباراة إنيمبا بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها فى السادسة مساء الأحد المقبل على استاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

ويغادر الشيف الخاص القاهرة، بعد قليل، بصحبة محمود جابر المدير الإدارى للفريق والدكتور محمود الشحات طبيب الفريق فى طريقهم إلى مدينة لاجوس النيجيرية ومنها إلى مدينة أويو عبر رحلة طيران داخلى، حيث سيتفق مع مسئولي الفندق الذي سيقيم به الفريق بمدينة اويو على تفاصيل وجبات الطعام ومكوناتها ومواعيدها وطريقة إعدادها خلال فترة تواجد الفريق هناك.

ويعود فريق الكرة الأول بالنادى المصرى لاستئناف تدريباته عصر اليوم الثلاثاء، داخل معسكر الفريق بالكلية الحربية فى القاهرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التى منحها على ماهر المدير الفنى للفريق، للاعبين لمدة 24 ساعة، عقب التعادل سلبياً مع الزمالك فى الجولة الرابعة بالكونفدرالية.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمى المكلف بإدارة مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق إنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها على استاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الثاني عشر من يناير الجاري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الصومال حكم الساحة عمر عبد القادر أرتان، ومعه مساعد الحكم الأول " سليمان بشير"، ومساعد الحكم الثاني "على محمود محمد"، فيما يقوم أحمد حسن حسين بمهام الحكم الرابع.

كما سيقوم الغاني بروسبير هاريسون أدو بمهام مراقب المباراة، ويتولى الإثيوبي جيزاتي أليميو مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى أمادو نجويما من غينيا الاستوائية بينما تتولى ليديا ياكو دونكور مهام المنسق الأمني للمباراة ، فيما يتولى النيجيري اديمولا اولاجايري مهام المنسق الإعلامي للمباراة.

وتعادل المصري مع الزمالك في الجولة الرابعة بالكونفدرالية سلبياً بدون أهداف، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 5 نقاط يحتل بها المركز الثاني في مجموعته خلف الزمالك المتصدر بثلاث نقاط.