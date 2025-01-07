شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يتصدر غيابات الأهلى أمام سموحة اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق كرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة، اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر لاستعادة الانتصارات من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة من سوء النتائج وآخرها الهزيمة من سباب بلوزداد الجزائري، وكذلك استعادة صدارة الدوري، حيث يتواجد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة خلف الزمالك وبيراميدز المتصدرين برصيد 14 نقطة.

يفقد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود عدد من لاعبيه فى مباراة سموحة اليوم بالدوري المصري وهم مصطفى مخلوف، ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله، لأسباب فنية ومحمد هاني لعدم الجاهزية الفنية بعد شفائه من الإصابة، وخالد عبد الفتاح للإيقاف، وعمر كمال عبد الواحد، وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر، ورضا سليم، للإصابة وبيرسي تاو، بعد اقتراب رحيله في يناير الجاري.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: يوسف أيمن – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – يحيى عطية الله – كريم الدبيس

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – عمرو السولية – أفشة – إمام عاشور – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – كريم وليد

الهجوم: كهربا – وسام أبو علي – حسين الشحات – سمير محمد

فيما جاءت قائمة سموحة لمواجهة الاهلى كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أشرف - حسين تيمور.

خط الدفاع: بركات حجاج - محمد ربيعة - ميدو مصطفى.

خط الوسط: أبو بكر ليادي - إسلام جابر - دوكو دودو - أدهم أحمد - محمد متولي كناريا - عبد الرحمن عامر.

خط الهجوم: حسام حسن - محمد سالم - عبد الكبير الوادي - صامويل أمادي - محمد سعيد مكرونة - مصطفى البدري - محمود صابر - محمد سعيد زيكا - أشرف مجدي.

وشهدت قائمة سموحة غياب الهاني سليمان حارس مرمى الفريق والذي خاض الست مباريات الماضية بالدوري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.