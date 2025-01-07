شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مصر فى بريطانيا لناشئى الاسكواش.. 7 ذهبيات و8 فضيات و6 برونزيات والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البعثة المصرية والمكونة من 66 لاعباً ولاعبة من ناشئى الاسكواش، مشاركتها فى بطولة بريطانيا للناشئين، التي أقيمت في برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 6 يناير الجاري، بحصد 7 ميداليات ذهبية و8 فضيات و6 برونزيات.

وجاءت قائمة المتوجين بالميداليات في مختلف المراحل السنية كالتالي:

تحت 11 سنة ناشئات

ـ المركز الأول: فريدة عبد الحكيم

ـ المركز الثانى: ليلى محسن

تحت 11 سنة ناشئين

ـ المركز الأول: أنس توفيق

ـ المركز الثانى: ريان غزلان

ـ المركز الثالث: حسين غنيم

تحت 13 سنة ناشئات

ـ المركز الأول: سلمى الباز

ـ المركز الثانى: لي لي السيد

ـ المركز الثالث: نازلي عرفى

تحت 13 سنة ناشئين

ـ المركز الثانى: معز المغازى

ـ المركز الثالث: عمرو مصطفى

تحت 15 سنة ناشئين

ـ المركز الثالث: ياسين بيومي

تحت 15 سنة ناشئات

ـ المركز الأول: حبيبة رزق

ـ المركز الثانى: ريناد هيثم

ـ المركز الثالث: راما النجار

تحت 17 سنة ناشئين

ـ المركز الأول: سيف الرفاعي

ـ المركز الثاني: آدم حول

تحت 17 سنة ناشئات

ـ المركز الثاني: مليكه تيمور

ـ المركز الثالث: رقيه سالم

تحت 19 سنة ناشئات

ـ المركز الأول: جنى جلال

ـ المركز الثاني: نادين الحمامي

تحت 19 سنة ناشئين

ـ المركز الأول: إياد داوود