شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مصر فى بريطانيا لناشئى الاسكواش.. 7 ذهبيات و8 فضيات و6 برونزيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالثلاثاء، 07 يناير 2025 10:21 ص
أنهت البعثة المصرية والمكونة من 66 لاعباً ولاعبة من ناشئى الاسكواش، مشاركتها فى بطولة بريطانيا للناشئين، التي أقيمت في برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 6 يناير الجاري، بحصد 7 ميداليات ذهبية و8 فضيات و6 برونزيات.
وجاءت قائمة المتوجين بالميداليات في مختلف المراحل السنية كالتالي:تحت 11 سنة ناشئات
ـ المركز الأول: فريدة عبد الحكيم
ـ المركز الثانى: ليلى محسن
ـ المركز الأول: أنس توفيق
ـ المركز الثانى: ريان غزلان
ـ المركز الثالث: حسين غنيم
ـ المركز الأول: سلمى الباز
ـ المركز الثانى: لي لي السيد
ـ المركز الثالث: نازلي عرفى
ـ المركز الثانى: معز المغازى
ـ المركز الثالث: عمرو مصطفى
ـ المركز الثالث: ياسين بيوميتحت 15 سنة ناشئات
ـ المركز الأول: حبيبة رزق
ـ المركز الثانى: ريناد هيثم
ـ المركز الثالث: راما النجار
ـ المركز الأول: سيف الرفاعي
ـ المركز الثاني: آدم حول
ـ المركز الثاني: مليكه تيمور
ـ المركز الثالث: رقيه سالم
ـ المركز الأول: جنى جلال
ـ المركز الثاني: نادين الحمامي
ـ المركز الأول: إياد داوود
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز