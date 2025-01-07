شكرا لقرائتكم خبر عن هل رحل سيدى ندياى عن الزمالك؟.. مصدر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

اختفى سيدى ندياى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن الفريق الفترة الأخيرة، وذلك بعد مشاركته فى جزء من التدريبات البدنية والتأهيلية عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلى والعلاجى، الذى خضع له خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التى عانى منها فى الكاحل وكان ذلك منذ قرابة أسبوعين.

وكشف مصدر بنادى الزمالك أن اللاعب حصل على إذن للسفر إلى بلاده الأيام الماضية، ومن المقرر أن يعود الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر أن المدير الفنى للفريق لم يحسم موقف اللاعب، حيث لم يرى مستواه حتى الآن نظرا لإصابة اللاعب وقت تولى جروس للمهمة الفنية للفريق.

ويرتبط ندياى بعقد مع الزمالك لمدة 4 مواسم، حيث انضم للفريق فى الانتقالات الصيفية الماضية وتعرض للإصابة ثم عاد فترة قليلة لتعاوده الإصابة مرة أخرى.