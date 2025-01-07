شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة.. الشحات وأبو على فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق كرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة سموحة، اليوم الثلاثاء، فى اللقاء المؤجل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى المصرى، وهى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لاستعادة الانتصارات من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة من سوء النتائج وآخرها الهزيمة من سباب بلوزداد الجزائرى، وكذلك استعادة صدارة الدورى، حيث يتواجد فى المركز الثالث برصيد 12 نقطة خلف الزمالك وبيراميدز المتصدرين برصيد 14 نقطة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وأشرف داري وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وأفشة.

خط الهجوم: إمام عاشور وحسين الشحات ووسام أبو على.

ويملك فريق الأهلى 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلها، وسجل تسعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يملك سموحة 5 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل مرتين وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.