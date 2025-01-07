شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يترقب موقف حسام حسن من إقامة ودية منتخب مصر وكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مجلس إدارة اتحاد الكرة موقف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول من مواجهة كوريا الجنوبية وديا أواخر العام الحالي، وفقا لمواعيد الأجندة الدولية للمنتخب وارتباطاته الفترة المقبلة.

واستقبل الدكتور مصطفي عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ، وفدا من سفارة كوريا الجنوبية فى مصر، يضم روه سوه يونغ ووأهن تشانغ كيون سكرتيرا السفارة ، فى حضور علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

جاءت الزيارة بمناسبة مرور 30 عاما علي العلاقات الدبلوماسية المصرية - الكورية الجنوبية ، والعمل علي مزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال كرة القدم بين الطرفين .

وتطرق الدكتور عزام مع الوفد الكوري الجنوبي خلال الاجتماع، لأن يتم التنسيق ليكون عام 2025 هو عام كرة القدم المصرية - الكورية الجنوبية علي مستوي الناشئين والشباب والكرة النسائية والمدربين بهدف اعداد كوادر جديدة ، ويختتم العام بمباراة تجمع بين المنتخب الأول للبلدين علي أن يتم التنسيق بشأن موعدها مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم وفقا لمواعيد وارتباطات المنتخب والأجندة الدولية الخاصة به.

وتم الاتفاق علي أن يتولي علاء نبيل تحديد المواعيد الخاصة بالمباريات التي تجمع منتخبات الناشئين والشباب والكرة النسائية بين البلدين ، بجانب وضع برنامج وخطة بين لجنة الحكام في الاتحادين لتبادل الخبرات والمحاضرات والندوات بين الطرفين .