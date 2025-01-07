شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لإيقاف نزيف النقاط فى الدوري أمام سموحة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، نظيره سموحة باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويمتلك فريق الأهلى 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وسجل تسعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يمتلك سموحة 5 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل مرتين وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9.

وتقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

وتعادل الاهلى سلبياً مع انبى في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما خسر سموحة من فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ومن جانبه طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط على صعيد بطولة الدوري ضمن حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون عمر كمال عبد الواحد ومحمود كهربا ورضا سليم وطاهر محمد طاهر و كريم فؤاد ومحمد هانى وعلى معلول للإصابة، كما يغيب خالد عبد الفتاح بسبب الإيقاف ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق وسام أبو على بجانب إمام عاشور وحسين الشحات وأفشة ويحيى عطية الله.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد ببطولة الدوري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنزيف النقاط بالتعادل السلبى مع إنبى.

في المقابل، يتطلع أحمد سامى المدير الفني لسموحة لتحقيق نتيجة إيجابية من أنياب حامل اللقب الأهلى الليلة للتخلص من مراكز القاع في جدول المسابقة، ويتسلح الفريق السكندري بنجومه المتميزين أمثال الهانى سليمان ومحمود صابر وعبد الكبير الوادى وحسام حسن.