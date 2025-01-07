شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق المصرية تقترب من حسم تأشيرة التأهل لربع نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

اقترب دور المجموعات فى المنافسات الأفريقية من خط النهاية، حاملاً آمال الفرق المصرية بالتأهل إلى ربع النهائى سواء فى دورى أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية، بعد النتائج التى حققوها خلال 4 جولات مضت من عمر هذا الدور، حيث بات بعضهم يحتاج إلى نقطتين فقط لحسم التأهل دون النظر لنتائج المنافسين.

ويمثل الكرة المصرية فى البطولات القارية كل من الأهلى حامل اللقب وبيراميدز وصيف الدورى فى دورى أبطال أفريقيا، والزمالك حامل اللقب والمصرى رابع الدورى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلى على بعد 4 نقاط

تجمّد رصيد الأهلى عند 7 نقاط، ليتراجع إلى المركز الثانى فى مجموعته، بعد الهزيمة من شباب بلوزداد فى الجولة الماضية، فيما تقدم أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقى ليتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط، ويحتل شباب بلوزداد الجزائرى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتذيل ستاد أبيدجان الإيفوارى المجموعة برصيد نقطة واحدة ليخرج من المنافسة.

ويخرج النادى الأهلى لمواجهة فريق ستاد أبيدجان الإيفوارى السبت المقبل فى الجولة الخامسة من دور المجموعات، ثم يعود إلى القاهرة ليستضيف أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقى السبت 18 يناير فى الجولة السادسة والأخيرة، ويحتاج الأهلى إلى الفوز فى آخر جولتين للتأهل فى صدارة مجموعته دون النظر لنتائج منافسيه، كما يضمن الأهلى التأهل فى حالة الفوز على أورلاندو والتعادل مع استاد أبيدجان.

بيراميدز

اشتعلت المنافسة فى مجموعة بيراميدز بالكونفدرالية بعد انتهاء الجولة الرابعة، حيث يتساوى الفريق السماوى مع الترجى التونسى صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، ويأتى من بعدهم ساجرادا برصيد 5 نقاط ثم دجوليبا فى المركز الأخير برصيد نقطتين بعيداً عن المنافسة.

ويتبقى لبيراميدز مواجهتى، ساجرادا بأنجولا، ثم دجوليبا بالقاهرة، ويحتاج بيراميدز إلى حصد 4 نقاط على الأقل من المواجهتين لحسم تأهله بعيداً عن نتائج المنافسين.

الزمالك والمصرى

فى المجموعة الرابعة والتى تضم الزمالك والمصرى، رفقة بلاك بولز الموزمبيقى وإنيمبا النيجيرى، ضمن فريق الزمالك تأهله بنسبة كبيرة بين جميع الفرق، بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط وبات الأبيض بحاجة إلى نقطتين فقط للتأهل بشكل رسمى، ومن المقرر أن يخوض الزمالك آخر مواجهتين على أرضه بالقاهرة، أمام بلاك بولز ثم إنيمبا النيجرى.

فى الوقت نفسه يحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك، ويليه كل من بلاك بولز وإنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية، ويحتاج المصرى إلى الفوز فى آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصرى لمواجهة إنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة.