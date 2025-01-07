شكرا لقرائتكم خبر عن ميشالاك يستفسر عن موقفه مع الزمالك فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

استفسر البولندى كونراد ميشالاك ، لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك ، عن موقفه مع الأبيض خلال يناير الجارى، ومدى الحاجة إلى جهوده الفترة الجارية من عدمه، في ظل ما يتردد عن رغبة الزمالك فى رحيل اللاعب وقطع إعارته فى الانتقالات الشتوية، خاصة أن الزمالك تواصل مع أحد السعودى لإخطارهم برغبتهم فى قطع إعارة ميشالاك، بعدما انضم لصفوف الفارس الأبيض على سبيل الإعارة فى الانتقالات الصيفية الماضية.

ويرغب الزمالك فى عدم استكمال استعارة كونراد ميشالاك من أحد السعودى، بعدما أخطرهم السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الكروى الأول بعدم احتياجه للاعب فى المرحلة المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن ميشالاك على علم بكل الانتقادات التي توجه له الفترة الحالية، ورغبة النادى في قطع إعارته من نادى أحد السعودى.



وفى آخر ظهور له قال ميشالاك إنه لايعلم شيئا عن رحيله عن الفريق، وليس لديه فكرة عن هذا الأمر.