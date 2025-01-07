شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود للتدريبات استعدادًا لمواجهة إنيمبا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري لاستئناف تدريباته عصر اليوم، الثلاثاء، داخل معسكر الفريق بالكلية الحربية فى القاهرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق، للاعبين لمدة 24 ساعة، عقب التعادل سلبياً مع الزمالك في الجولة الرابعة بالكونفدرالية.

ويستعد المصري لمواجهة إنيمبا النيجيري الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام بنيجيريا.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق إنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الثاني عشر من يناير الجاري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الصومال حكم الساحة عمر عبد القادر أرتان، ومعه مساعد الحكم الأول " سليمان بشير " ، ومساعد الحكم الثاني "علي محمود محمد " ، فيما يقوم " أحمد حسن حسين " بمهام الحكم الرابع.

كما سيقوم الغاني بروسبير هاريسون أدو بمهام مراقب المباراة ، ويتولى الأثيوبي جيزاتي أليميو مهام مراقب الحكام ، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى أمادو نجويما من غينيا الاستوائية بينما تتولى ليديا ياكو دونكور مهام المنسق الأمني للمباراة ، فيما يتولى النيجيري اديمولا اولاجايري مهام المنسق الإعلامي للمباراة.

وتعادل المصري مع الزمالك في الجولة الرابعة بالكونفدرالية، سلبياً بدون أهداف، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في مجموعته خلف الزمالك المتصدر بثلاث نقاط.