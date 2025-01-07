شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحدد مصير أوبوكو لاعب مونتريال من الانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو الزمالك رد كريستيان جروس المدير الفنى للفريق على العرض الذى تلقاه النادى من أحد الوكلاء لضم ماهالا أوبوكو مهاجم مونتريال الكندى، في الشتاء، حيث يمتاز اللاعب بصغر السن ويلعب في الهجوم، وهو أحد المراكز التي يحتاجها جروس في الفريق وطلب دعمها من إدارة النادى.

وتلقى الزمالك عرضا من وكلاء اللاعبين لضم اللاعب فى يناير، فتم عرض الأمر على المدير الفنى، والمقرر أن يحسم مصير اللاعب من الانضمام للفريق من عدمه.

ومن المقرر أن يخطر جروس إدارة الزمالك برؤيته الفنية فى اللاعب، وحال موافقة المدير الفنى سيتم الدخول فى مفاوضات للتعاقد معه خلال الأيام المقبلة.

وكشف مصدر في الزمالك، أن أوبوكو تم عرضه على الإدارة من بين قائمة تضم أسماء عديدة لضمها الى صفوف الفريق ولكن النادى لم يرسل عرض رسمي لمونتريال لضم للاعب، ولم يدخل في مفاوضات مع اللاعب مباشرة أيضا.

وأضاف المصدر، أن أي صفقة لا يتم تحديدها الا بموافقة المدير الفني للفريق، والذى سيحدد الصفقات المطلوبة لدعم صفوف الأبيض في يناير في ظل حاجته الفنية.