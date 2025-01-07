شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكلف اللجنة الفنية بتنظيم معايشات أوروبية للمدربين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، اللجنة الفنية التي تم تشكيلها مؤخرا بالتواصل مع الاتحادات الأوروبية لتنظيم معايشات للمدربين المصريين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

ويهدف اتحاد الكرة من هذه المعايشات لتطوير أداء المدربين المصريين وخلق كوادر تدريبية جديدة، وتضم اللجنة الفنية باتحاد الكرة كلا من حسن شحاته وحلمي طولان ومحسن صالح وعلى أبو جريشة ومحمد عمر وحسن فريد وأحمد حسن وعبد الظاهر السقا.

من ناحية أخرى، قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ، تشكيل إدارة المسابقات، وتضم: سيد بخيت رئيساً، وخالد كامل عضواً، وياسر رأفت عضواً، ومجدي الشيخ عضواً عن القسم الثاني ( ب )، ومصطفى عيسى عضواً عن القسم الثالث، وناصر فراج مقرراً.