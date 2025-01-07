شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكلف اللجنة الفنية بتنظيم معايشات أوروبية للمدربين المصريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محمد مراد و حاتم رضاالثلاثاء، 07 يناير 2025 07:30 ص
طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، اللجنة الفنية التي تم تشكيلها مؤخرا بالتواصل مع الاتحادات الأوروبية لتنظيم معايشات للمدربين المصريين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.
ويهدف اتحاد الكرة من هذه المعايشات لتطوير أداء المدربين المصريين وخلق كوادر تدريبية جديدة، وتضم اللجنة الفنية باتحاد الكرة كلا من حسن شحاته وحلمي طولان ومحسن صالح وعلى أبو جريشة ومحمد عمر وحسن فريد وأحمد حسن وعبد الظاهر السقا.
وحددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباراتى بيراميدز مع المنصورة، والمصرى مع وادى دجلة فى دور الـ32 بكأس مصر، بعد تأجيلهما بسبب اشتراك بيراميدز والمصرى فى البطولات الأفريقية.
وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراتي بيراميدز والمنصورة، والمصري ووادي دجلة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، واللتين كان من المقرر لهما يوم 8 يناير الجاري، وقررت إقامة المباراتين يوم 4 فبراير المقبل، على أن تنطلق مباراة المصري ودجلة الساعة 2:30 عصرًا بينما تنطلق مباراة بيراميدز والمنصورة الساعة 5:30 مساء.
جاء التأجيل بسبب ظروف الطيران وارتباط فريقي بيراميدز والمصري بمواجهات في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية خارج الديار.
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