الامارات | لوكا: شباب الأهلي واجه فريقاً عنيداً لعب بـ 6 مدافعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب شباب الأهلي، الصربي لوكا ميليفوغوفيتش، أن فريقه استحق الفوز على النصر في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد راشد بدبي، بعد أن سيطر على مجريات المباراة كاملة وطوال الـ90 دقيقة، مشيراً إلى أن شباب الأهلي واجه فريقاً عنيداً وصعباً لعب بطريقة دفاعية معتمداً خطة لعب (6-3-1)، ما أدى إلى صعوبة المباراة وتأخر إحراز الأهداف.

وشهدت المباراة حصول شباب الأهلي على ثلاثة إنذارات أحدها كان للاعب الصربي لوكا ميليفوغوفيتش، وانتهت بفوز «الفرسان» بهدفين والحصول على ثلاث نقاط صعبة، أمام العميد الذي خسر للمرة الرابعة هذا الموسم، ليبتعد مجدداً عن مربع الكبار ويتراجع إلى المركز الخامس، بينما حافظ شباب الأهلي على المركز الثاني مقلصاً الفارق مع الشارقة المتصدر إلى نقطتين، وله مباراة مؤجلة ستُقام أمام العين يوم الجمعة.

وقال لوكا لـ«الإمارات اليوم»: «واجهنا فريقاً صعباً خاض المباراة بشكل دفاعي بحت، بتواجد ستة مدافعين، لكننا امتلكنا الكرة طوال المباراة، وخلقنا الفرص حتى نجحنا في الحصول على ركلة جزاء، وبعدها أكدنا الفوز بهدف ثانٍ، لنحصد ثلاث نقاط مهمة في مشوار البطولة.. مباراة وانتهت ويجب علينا التفكير في المباريات المقبلة».

وعن تأثير غياب اللاعب كارتابيا عن المباراة، أضاف لوكا: «بالتأكيد افتقدنا لاعبنا كارتابيا، وهو لاعب كبير ومهم بالنسبة للفريق، وسنخوض المباراة المقبلة من دون اللاعب بوغدان بلانيتش أيضاً، بسبب تراكم البطاقات، وسيكون غيابه مؤثراً جداً، ولكن يملك الفريق لاعبين مميزين، وسننجح في التعامل مع المباراة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة».

أمّا عن مواجهة فريق العين في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة وتُقام يوم الجمعة المقبل، أكد اللاعب أن الفريق سيخوض تحدياً صعباً، وتابع: «فريق العين هو بطل آسيا الموسم الماضي، ويملك لاعبين مميزين، ودائماً ما تكون مبارياتنا معه في غاية القوة والتحدي، ولكن شباب الأهلي يخوض كل مباراة من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث التي ستساعدنا بالتأكيد في تكملة مشوارنا بالبطولة».