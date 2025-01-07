الامارات | مدربا كلباء وعجمان «غاضبان».. ويتوعدان اللاعبين بإجراءات فنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد مدربا كلباء وعجمان، الصربيان فوك راشوفيتش وغوران توفيدزيتش، على التوالي أداء فريقيهما في المباراة التي أسفرت عن فوز كلباء (3-2)، أول من أمس، في الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك لأسباب مختلفة، أبرزها تسجيل أهداف غير متوقعة، ووقوع أخطاء فردية من اللاعبين، وتراجع المستوى، مشددين على ضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات فنية لاحقة.

ويحتل كلباء المركز السابع على لائحة الدوري برصيد 17 نقطة، فيما بقي عجمان في المركز العاشر بـ10 نقاط.

واستغرب مدرب كلباء راشوفيتش تراجع أداء فريقه، وتلقيه هدفين في الدقائق الأخيرة للمباراة، على الرغم من أن عجمان لعب بـ10 لاعبين متأثراً بحالة طرد، وقال في مؤتمر صحافي: «قدمنا شوطاً أول جيداً، وكان بإمكاننا أن نحسم نتيجة المباراة بفوز مبكر، لولا النقطة السلبية التي صادفتنا في الشوط الأول، بعدم استغلال الفرص التي سنحت لنا».

وأضاف: «في الشوط الثاني لغاية طرد أحد لاعبي عجمان كان الفريق يلعب بشكل جيد، وعندما خاض خصمنا المباراة بـ10 لاعبين لم نلعب جيداً، أعرف ماذا يحتاج الفريق في الفترة المقبلة، وستتخذ قريباً قرارات بهذا الشأن».

وختم: «الفوز كان مهماً جداً بالحصول على ثلاث نقاط ثمينة مهما كانت طريقة الحصول عليها، وأبارك للجمهور استمتاعه بالأهداف الخمسة التي شهدتها المباراة».

في المقابل، أكد مدرب عجمان، غوران توفيدزيتش، أن «اللاعبين الذين لا يريدون اللعب ضمن منظومة عجمان، ولا يريدون التضحية في الملعب لأجل الفريق، لا يستحقون اللعب مع الفريق».

وأوضح: «اللعب البطيء الذي انتهجه لاعبو عجمان تسبب في الخسارة أمام كلباء، خصوصاً في الشوط الأول للمباراة الذي استقبلنا فيه هدفين خلال دقائق قليلة، على الرغم من تحذيراتنا من الهجمات المرتدة التي يجيدها كلباء».

وتابع: «الفريق تحسن في الشوط الثاني وسيطر على مجريات المباراة وسجلنا هدفين، ورغم ذلك أنا غير راضٍ عن النتيجة وهذا درس كبير لنا».