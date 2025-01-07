الامارات | أهداف كـ «المطر» تُفرح الوصل والوحدة وخورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد فريق الوصل إلى سكة الانتصارات إثر فوزه الكبير بسداسية نظيفة على حساب ضيفه العروبة، أمس، على استاد زعبيل في ختام الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي شهدت أيضاً تخطي الوحدة عقبة دبا الحصن (4-1)، وفوز خورفكان على بني ياس (5-2)، لتسجل المباريات الثلاث 18 هدفاً.

وقدَّم «الإمبراطور» أداء قوياً مقروناً بالنتيجة، ومنح الهدف المبكر الذي أحرزه علي صالح في الدقيقة الأولى، فريقه السيطرة المطلقة، لتتوالى بعدها الأهداف بوساطة فابيو ليما «15»، وكايو كانيدو «35»، وجونتاس سانتوس «41»، ولاعب العروبة لوكاس روزا بالخطأ في مرمى فريقه «69»، وعاد ليما وأحرز هدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه «2+90».

وبهذا الفوز استعاد الوصل المركز الثامن مجدداً، بعد أن رفع رصيده إلى 16 نقطة، في حين تجمّد رصيد العروبة عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

وعلى استاد آل نهيان، صعد الوحدة صاحب الأرض إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بانتصاره الثمين على ضيفه دبا الحصن بنتيجة (4-1)، في لقاء تجنب فيه «العنابي» مفاجأة ضيفه الذي كان نداً قوياً خلال الشوط الأول.

وقصّ ساسا إيفكوفيتش شريط أهداف اللقاء في الدقيقة «6»، لكن الضيوف أدركوا التعادل بوساطة إبراهيما سيسي «34» قبل أن يضع الهداف عمر خريبين «العنابي» في المقدمة «37».

وفي الشوط الثاني، سجل زميله فاكوندو دانيال الهدف الثالث «75»، بينما أضاف إبراهيما ديارا الهدف الرابع «88» ليؤمن النقاط الثلاث التي رفعت رصيد الفريق إلى 21 نقطة متقدماً إلى المركز الثالث، وفي المقابل تجمّد رصيد دبا الحصن عند ست نقاط في المركز الـ12.

وأكرم خورفكان وفادة ضيفه بني ياس (5-2) على استاد صقر بن محمد القاسمي، وجاءت أغلب الأهداف بطريقة رائعة، ليضيف «النسور» النقطة 14 إلى رصيده محافظاً على المركز التاسع، بينما تجمّد رصيد «السماوي» عند ثماني نقاط في الترتيب الـ11.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل بوساطة شيكنا دومبيا «13»، ورد بني ياس بهدفين متتاليين بوساطة سيل سامويل «28»، وأرنود لوسامبا «31»، وعاد شيكنا دومبيا وسجل الهدف الثاني له ولفريقه «59»، وأحرز البديل حمدان البشر (هدفين) لخورفكان «62 و84»، وأكمل زميله عمر كيتا الخماسية «88».