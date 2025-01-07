الامارات | كوزمين وجارديم راضيان عن أداء «الملك» و«الزعيم».. ويهاجمان «الحكم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تباينت ردود فعل مدرب فريق العين، البرتغالي ليوناردو جارديم، ونظيره مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، على نتيجة التعادل السلبي التي انتهت عليها المواجهة بينهما، أول من أمس، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وفي الوقت الذي أعرب كل مدرب منهما عن رضاه عن الأداء الذي قدَّمه لاعبو فريقه، فإنهما انقسما على المحصلة الختامية، إذ أشار مدرب فريق العين جارديم إلى أن «الزعيم» خسر نقطتين بالتعادل، في حين اعتبر كوزمين النقطة إيجابية في ظل الظروف التي مرَّ بها فريقه، فيما نال طاقم التحكيم المكسيكي بقيادة سيزار راموس نصيبه من الانتقادات من جانب المدربين، معتبرين أنه وقع في أخطاء تحكيمية.

وقال مدرب فريق العين، البرتغالي ليوناردو جارديم، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أعتقد أن المباراة كانت متساوية ومتوازنة بين الفريقين. في آخر 20 دقيقة من اللقاء حاولنا أكثر وكنا أقرب لإحراز هدف الفوز. بصراحة نشعر بالاستياء لخسارة نقطتين، واللاعبون لم يقصروا وظهروا بشكل قوي».

وأضاف: «أنتم تعلمون أنني لا أحب التحدث عن التحكيم، ولكن توجد بطاقة حمراء واضحة للاعب فريق الشارقة.. أهنئ منافسنا على ما قدمه في اللقاء وكذلك أهنئ لاعبي فريقي.. خلال المباراة حصلنا على فرص عدة، فمثلاً أتيحت فرصة للابا كودجو، ومثلها لسفيان رحيمي، وفرصتان لأليخاندرو كاكو، ولم نستغلها بشكل صحيح، كما أن خط دفاع الشارقة استطاع أن يقف سداً في مواجهة هذه الهجمات».

في المقابل، قال مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، في المؤتمر الصحافي: «كما كنا متوقعين، فإن اللقاء كان صعباً. المباراة كانت متساوية، والنقطة تعتبر إيجابية، وهو تعادل جيد خصوصاً أن بعض العناصر المهمة في التشكيلة لم تكن في يومها».

وواصل: «كنا قد سجلنا هدفاً وجرى إلغاؤه بداعي التسلل، ولم تحتسب لنا ركلة جزاء صحيحة كما شاهدنا في أرضية الملعب. منافسنا فريق العين تحكم في مجريات المباراة في الدقائق الأخيرة».

واختتم: «فخور بالعزيمة والعطاء والأداء الذي قدَّمه الفريق. مطاردنا في جدول الترتيب فريق شباب الأهلي، فريق قوي، ويتملك مجموعة من اللاعبين المميزين. نحن من جانبنا لدينا طموحات في كل مباراة نخوضها، وعلينا أن نقدم كل ما لدينا في الملعب».