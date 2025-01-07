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الامارات | «شاطئ الشروق» يحتضن سباق دبي للدراجات المائية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد شاطئ الشروق في جميرا، يومَي الجمعة والسبت المقبلين، سباق دبي للدراجات المائية (الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية 2025).

ويعد السباق المرتقب بداية السباقات الدولية في روزنامة الاتحاد العالمي للسباقات البحرية (يو آي إم) في العام الجديد 2025، إذ ستقام منافسات السباق بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وتحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو آي إم)، وبمشاركة نخبة أبطال هذه من مختلف أنحاء العالم ودول المنطقة.

ويتنافس المشاركون في السباق على ألقاب 10 فئات متنوعة، فيما أعلنت اللجنة المنظمة البرنامج الزمني للسباق الذي يبدأ غداً بالاجتماع التنويري بين اللجنة والمتسابقين المشاركين للرد على كل الأسئلة المتعلقة بمسار السباق، بحضور مدير إدارة الشؤون في النادي، محمد سيف المري، ومشرف السباق، خالد محسن.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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