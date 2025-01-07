الامارات | إقالة مدرب إندونيسيا.. والبديل أوروبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم مدرب المنتخب، الكوري الجنوبي شين تاي-يونغ، كما أعلن رئيسه إريك ثوهير، أمس، رغم حظوظه في التأهل المباشر لمونديال 2026، كاشفاً أن بديله سيكون أوروبياً، وسيتم الإعلان عن هويته الأحد المقبل.

وكشف ثوهير أن سبب الإقالة يعود إلى الأداء الهزيل في الآونة الأخيرة وإلى سوء التواصل، فيما ذكرت تقارير صحافية أن البديل سيكون الهولندي باتريك كلويفرت.

وخسر المنتخب الإندونيسي، الذي جنّس عدداً كبيراً من اللاعبين المولودين في هولندا، مباراتين في الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.