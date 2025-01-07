الكأس السوبر الإيطالية: ميلان يقلب الطاولة على إنتر ويحقق لقبه الثامن

الرياص - اسماء السيد - الرياض (السعودية) : قلب ميلان تخلفه بثنائية نظيفة أمام جاره وغريمه التقليدي إنتر إلى فوز 3 2 الإثنين على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض في المباراة النهائية للنسخة السابعة والثلاثين من الكأس السوبر الإيطالية في كرة القدم.

وكان إنتر في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بهدفين لقائده الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (45+1) والإيراني مهدي طارمي (47)، لكن ميلان كرَّر ما فعله في نصف النهائي امام يوفنتوس عندما قلب الطاولة وفاز 2 1 الجمعة، ورد بثلاثية تناوب على تسجيلها الفرنسي تيو هرنانديز (52) والأميركي كريستيان بوليسيك (80) والإنكليزي تامي أبراهام (90+3).

وحقق ميلان لقبه الثامن في المسابقة والأول منذ 2016 في مباراته الرسمية الثانية فقط بقيادة مدربه الجديد البرتغالي سيرجيو كونسيساو خليفة مواطنه باولو فونسيكا المقال من منصبه.

وثأر الـ"روسونيري" من الـ"نيراتسوري" الذي ألحق به الخسارة 0 3 في نهائي السوبر عام 2022 في الرياض أيضا، وعادل رقم جاره في عدد التتويجات بتاريخ المسابقة (8)، وأوقف هيمنته على اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة حارما إياه من معادلة الرقم القياسي في عدد الالقاب الموجود بحوزة يوفنتوس (9).

وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية لميلان، غير أن إنتر كان الأكثر خطورة وخرج منه متقدما في النتيجة بهدف نظيف.

ومنح مارتينيس التقدّم لإنتر بتسديدة من مسافة قريبة استقرت إلى يسار حارس المرمى الدولي الفرنسي مايك مينيان بعد تمويه بالكرة خادع به المدافعين الألماني مالك تياو وهرنانديز (45+1).

وأضاف طارمي الهدف الثاني لإنتر مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة طويلة خلف دفاع ميلان من المدافع الهولندي ستيفان دي فري فانفرد لاعب بورتو البرتغالي السابق وسددها زاحفة إلى يسار مينيان.

وأقحم كونسيساو مواطنه الجناح الدولي رافايل لياو العائد من الإصابة لتنشيط منظومته الهجومية على أمل العودة في اللقاء (51)، وبعد دقيقة من دخوله، حصل على ركلة حرة مباشرة من على مشارف منطقة الجزاء، انبرى لها هرنانديز قوية زاحفة استقرت في الشباك إلى يمين حارس المرمى السويسري يان سومر (52).

وواصل ميلان ضغطه بحثا عن التعادل ونجح في مسعاه عندما مرّر لياو كرة إلى هرنانديز على الجهة اليسرى فانطلق بسرعة ورفعها عرضية إلى داخل منطقة الجزاء فهيأها بوليسيك لنفسه وسددها بيسراه على يسار سومر (80).