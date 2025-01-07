شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: الاتحاد الليبى يفاوض دونجا.. والجزيرى يفكر فى فسخ عقده.. والسولية يحدد مصيره والان مع تفاصيل الخبر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الاتحاد الليبي دخل في مفاوضات مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأضاف الغندور، خلال تصريحات تليفزيونية: "نادي الاتحاد الليبي قولنالكم إمبارح أنهم بيفاوضوا عبد الله السعيد وكهربا لضمهم، والجديد إن هناك تفاوض بين نادي الاتحاد ووكيل نبيل عماد دونجا لمعرفة موقفه من الانضمام للنادي الليبي من عدمه قبل مخاطبة نادي الزمالك بشكل رسمي".

وتابع: "دونجا عقده بينتهي بنهاية الموسم الجاري مع الزمالك ومن حقه التوقيع لأي نادي في يناير دون العودة لإدارة الزمالك، ولكن في حالة رغبة النادي الليبي في ضمه في يناير يجب التفاوض مع الزمالك".

وأشار خالد الغندور، إلى أن مصدرا مقربا من التونسي سيف الجزيري لاعب الزمالك، كشف أن مسؤولي النادي الأبيض لم يمنحوا اللاعب مستحقاته حتى الآن رغم إنذاره للنادي، والمصدر المقرب من اللاعب أوضح أن الأخير يفكر في فسخ عقده بعد انتهاء مهلة الإنذار.

واستطرد: "المصدر كشف أن اللاعب من حقه الحصول على قيمة عقده الجديد الذى وقع عليه حتى نهاية موسم 2027 ولم يتم تسجيله من جانب إدارة الزمالك".

وأردف: "المصدر أشار إلى أن اللاعب ملتزم في التدريبات الجماعية رغم حزنه من عدم المشاركة في المباريات بعدما كان المهاجم الأول في الزمالك".

كما كشف خالد الغندور، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع الثنائي إيهيناتشو لاعب إشبيلية الإسباني وموفوكينج مهاجم فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وقال الغندور: "تواصلنا مع مسؤولين بالنادي الأهلي وسألناهم عن حقيقة المفاوضات مع الثنائي إيهيناتشو مهاجم إشبيليه ريليبوهيلي موفوكينج مهاجم أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي".

وأضاف: "المصدر أكد أنه حدث تواصل بالفعل مع وكيل إيهيناتشو لمعرفة موقفه من الانضمام للأهلي، ولكن بدون أي عرض رسمي واللاعب مطالبه المالية كبيرة جدًا، أما عن ريليبوهيلي موفوكينج، لا يوجد أي مفاوضات مع اللاعب ولم يحدث أي تواصل وتم ترشيحه من جانب وكلاء".

وأكد خالد الغندور، أن النادي الأهلي أعطى الضوء الأخضر لعمرو السولية لاعب الفريق لتحديد مصيره، سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وتابع: "السولية عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع الأهلي وهناك نية لتجديد عقد اللاعب واستمراره مع الفريق وسيتم تقديم عرض جديد له خلال الأيام القليلة المقبلة".

واختتم: "الأهلي لن يضغط على السولية في حالة طلبه الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم، واللاعب يمتلك بالفعل عروضا من الخليج وليبيا، لذلك الأهلي ينتظر ما سيقرره اللاعب".