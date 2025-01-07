شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك الإثنين 6 - 1 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية الإثنين 6 - 1 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها إصابة كولر مدرب الأهلى بوعكة صحية أبعدته عن مران الفريق، بجانب وفاة والدة تريزيجيه.

قائمة الأهلى لمباراة سموحة.. غياب بيرسى تاو وعودة يوسف أيمن

أعلن الجهاز الفني للأهلي قائمة مباراته أمام سموحة التي ستدخل معسكرا مغلقا الثلاثاء على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مارسيل كولر المدير الفني، غاب عن المران الختامي استعدادًا لمباراة سموحة في بطولة الدوري بسبب تعرضه لوعكة صحية ونزلة معوية.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش أول تصنيف عالمي فى العام الجديد 2025، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ83 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الخامس.

أعلن الإسبانى خوان كارلوس باستور، المدير الفنى لمنتخب اليد، القائمة المقرر أن تتوجه فى التاسعة مساء الإثنين إلى إسبانيا لخوض دورة ودية دولية استعدادًا لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها الدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير، ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلاً من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

أعلن محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر المحترف ضمن صفوف الريان القطرى وفاة والدته عبر صفحته الشخصية على إنستجرام.

اتحاد الكرة يدرس مشاركة منتخب الشباب 2005 فى أمم أفريقيا للمحليين

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، مشاركة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، التي تقام في أوغندا وكينيا وتنزانيا في شهر فبراير المقبل.