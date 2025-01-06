شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يمنح البدلاء فرصة فى مباراة أبو قير للأسمدة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مباراة الفريق أمام أبو قير للأسمدة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، من أجل تجربة بعض اللاعبين البدلاء والمستبعدين.

ومن المنتظر أن يمنح جروس فرصة المشاركة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق فى الفترة الماضية، من أجل الحكم على مستواهم بشكل واضح، خاصة وإنه كان استقر على أسماء بعض الراحلين.

وسبق أن طلب جروس من إدارة الزمالك الاستغناء عن كل من: مهاب ياسر، وسيف فاروق جعفر، وعمر فرج، وكونراد ميشالاك، وتراجع عن فكرة الاستغناء عن محمد عاطف، كما طلب عدم البت فى مصير مصطفى الزنارى وحمزة المثلوثى لحين الحكم عليهم.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة جروس، صفحة مباراة المصري البورسعيدى التى أقيمت مساء أمس الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية، ويخوض الفارس الأبيض مباراة أبو قير للأسمدة بكأس مصر ثم يعود ويلاقى بلاك بولز الموزمبيقى بالجولة الخامسة.

تعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.